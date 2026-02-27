Крис Еванс, Хавиер Бардем и Мая Рудолф са сред големите холивудски имена, които ще излязат на сцената, за да връчат отличия по време на церемонията за наградите „Оскар“ на 15 март в Лос Анджелис.

Изпълнителните продуценти на шоуто обявиха още участници, които ще се включат в церемонията. Сред тях са звездата от „Битка след битка“ Чейс Инфинити, която не е сред номинираните в категорията за най-добра актриса, както и Деми Мур и Кумаил Нанджиани. Те се присъединяват към вече обявените носители на отличия от миналата година – Ейдриън Броуди и Майки Мадисън (най-добър актьор и актриса), както и Кийрън Кълкин и Зоуи Салданя (най-добър актьор и актриса в поддържаща роля), които също ще връчат статуетки на 98-ата церемония.

Кои са номинираните за наградите „Оскар“

Организаторите посочват, че през следващите две седмици ще бъдат обявени още имена на участници в шоуто. Водещ на церемонията ще бъде Конан О’Брайън.

От продукцията припомнят, че на миналогодишното събитие Зоуи Салданя, Майки Мадисън и Кийрън Кълкин получиха първите си „Оскар“-и, докато Ейдриън Броуди спечели втората си статуетка за най-добър актьор за ролята си във филма „Бруталистът“.

Тази година филмът „Грешници“ е с най-много номинации – рекордните 16. В надпреварата за най-добра актриса са номинирани Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“ и Ема Стоун за „Бугония“.

За наградата за най-добър актьор ще се състезават Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“, Итън Хоук за „Синя луна“, Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ и Вагнер Моура за „Тайният агент“.

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля номинации получиха Бенисио дел Торо за „Битка след битка“, Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“, Делрой Линдо за „Грешници“, Шон Пен за „Битка след битка“ и Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“.

Носителката на отличието за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“, Инга Ибсдотер Лилеас за същия филм, Ейми Мадиган за „Оръжия“, Вунми Мосаку за „Грешници“ и Теяна Тейлър за „Битка след битка“.

По време на церемонията на сцената в театър „Долби“ в Лос Анджелис ще има и изпълнения на живо на номинирани песни в категорията за най-добра оригинална песен. Сред тях са Golden от анимацията „Кей-поп: Ловци на демони“ и I Lied to You от „Грешници“.

Редактор: Цветина Петкова