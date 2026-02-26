Автобиографичната книга на французойката Жизел Пелико, озаглавена "И радостта от живота", се превърна в най-продаваната книга във Франция. Премиерата ѝ беше на 17 февруари и само за седмица тя беше продадена в над 60 000 екземпляра, предаде "Франс прес".

Произведението е написано съвместно от Пелико с журналистката Жюдит Периньон. Първоначалният му тираж беше от 150 000 броя, като още през първата седмица от тях се продадоха 63 574 бройки. Книгата се продава много добре и във Великобритания, Германия и Норвегия, разказаха нейните издатели.

Делото, разтърсило Франция: Започна нов процес по случая „Жизел Пелико“

Автобиографията на Пелико излезе едновременно на 22 езика, след които английски, немски и испански език. В САЩ творбата се появи със заглавието "Химн за живота, срамът трябва да премине на другата страна".

В автобиографията си 73-годишната днес Пелико разказва за годините на изнасилвания, които са били организирани от нейния бивш вече съпруг Доминик. Тя е била изнасилвана от десетки мъже, след като е била упойвана от Доминик Пелико, който е организирал тези своеобразни оргии. По случая в Авиньон се състоя исторически процес срещу Доминик Пелико и десетки мъже, обвинени в изнасилванията на Жизел. Всичко това превърна Жизел в символ на борбата срещу посегателствата в семейна среда и срещу сексуалното насилие.

Пелико представи книгата си първо в Париж, а после пое на обиколка зад граница. В понеделник тя беше приета в Лондон от британската кралица Камила, която заяви, че е потресена от онова, което е приживяла французойката.

Жизел Пелико – световната икона на феминисткото движение, издава мемоари

В рамките на турнето си Жизел Пелико ще посети и Германия, а после и Испания, преди да отиде в Италия, Канада и Ню Йорк. Във Франция Жизел Пелико ще представи книгата си в няколко градове.

Редактор: Дарина Методиева