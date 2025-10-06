По-малко от година след историческата присъда по делото за дрога и изнасилване, което превърна Жизел Пелико в световен символ, тя беше посрещната с аплодисменти днес, пристигайки в съдебната зала за обжалването на присъдата на обвиняем мъж.

Хусаметин Доган, осъден на девет години лишаване от свобода през декември, отрича да е имал намерение да изнасили Пелико. Той твърди, че бил измамен от Доминик Пелико, бившия съпруг на Жизел, който е дрогирал жена си и я е предлагал на непознати онлайн, преди да заснеме нападенията, съобщи "Си Ен Ен".

Съдебният процес срещу 44-годишния строител започна в Ним, Южна Франция. Доган е обвинен в тежко изнасилване чрез даване на вещества, които нарушават преценката или самоконтрола, престъпление, наказуемо с до 20 години затвор. Той остава на свобода до произнасянето на присъдата. Прокурорите поискаха 12 години по първото му дело, но съдът наложи 9.

Облечена в розово сако, Пелико влезе в съдебната зала под полицейска охрана, усмихната, като се ръкуваше с поддръжници, които скандираха „Благодаря!“.

В първоначалното производство бившият ѝ съпруг и още 50 мъже бяха осъдени за сексуално насилие над нея между 2011 и 2020 г., докато тя е била под химическо подчинение. Доминик Пелико получи 20 години затвор, а присъдите на останалите обвиняеми варираха от 3 до 15 години. Делото привлече международно внимание, след като Жизел Пелико се противопостави на закрито заседание, искане, направено от няколко обвиняеми. Съдът се съобрази с нейното искане. Доказателствата включваха шокиращи домашни видеа, заснети от Доминик Пелико в дома на двойката в малкото провинциално градче Мазан и на други места.

„Нямам от какво да се срамувам“, заяви Жизел в първия ден на процеса. След присъдата тя отбеляза, че „никога не е съжалявала за това решение“ и благодари на поддръжниците, които ѝ давали силата да се връща в съда всеки ден.

Жизел Пелико – световната икона на феминисткото движение, издава мемоари

Оттогава Пелико се превърна в символ на борбата срещу сексуалното насилие, а шокиращият случай предизвика национална дискусия за културата на изнасилването във Франция.

Доминик Пелико призна ролята си и не обжалва 20-годишната си присъда, която вече е окончателна. Очаква се да свидетелства по време на обжалването, след като е бил замесен от другия обвиняем.

От общо 51 осъдени мъже, 17 първоначално подадоха обжалване. Повечето от тях бяха оттеглени и само Доган продължи с обжалването. Докато миналогодишният процес продължи четири месеца, новият е предвиден да продължи не повече от четири дни, с очаквана присъда на 9 октомври.

Гражданските производства в Авиньон са планирани за ноември, за да се уредят обезщетенията към основната жертва и семейството ѝ, които ще бъдат изплатени съвместно от осъдените мъже.

Редактор: Дарина Методиева