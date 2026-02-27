Февруари тази година е един от най-валежните от началото на века, сочат данните на НИМХ.

Средните месечни температури са били между 1 и 8 градуса. Най-топло е било на 15 февруари в Ахтопол - 21,7 градуса, а най-ниски температури в населено място са измерени на 3 февруари в село Бръшлен, Русенско - минус 15,5 градуса. На 19 февруари на връх Мусала са измерени минус 17,4 градуса.

В София най-топло е било на 20 февруари, когато термометрите показват 11,5 градуса, а най-студено на 2 февруари – минус 4,8 градуса.

Валежите

Във Велинград месечната сума на валежите е била 373% над климатичната норма.

На 16 февруари е измерено най-голямото 24-часово количество валеж - 82,4 мм в село Мугла, област Смолян. В София месечната сума валеж е 57,7 мм, което е 160% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 12,8 мм на 18 и 22 февруари.

Най-масови снеговалежи има на 1 февруари и в резултат на 2 февруари сутринта почти цялата страна е със снежна покривка.

Значителни валежи от сняг има също на 18–19 и на 22 февруари, предимно в Северна България. Най-висока снежна покривка в населенo място е измерена в Белово на 2 февруари – 35 см, а на планински връх – 269 см на Ботев на 25 февруари.

Вследствие на обилните валежи от дъжд и сняг и последвалото интензивно снеготопене през първата седмица на месеца и в периода 18–23 февруари има блокирани пътища, активирани свлачища, наводнени приземни етажи, стопански постройки, земеделски площи и временни прекъсвания на електрозахранването в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора и София-област. На 18 февруари в седем селища на община Аксаково е обявено бедствено положение заради силен вятър, снегонавявания, обледеняване и повреди по техническата инфраструктура, припомнят от НИМХ.

Състояние на реките

През по-голямата част от месеца водните количества на реките в страната са около праговете за високи води. Обемът на месечния отток през февруари е най-големият, регистриран за месец февруари през последните 10 години.

В резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, са регистрирани редица речни наводнения, основно в Източно и в Западнобеломорския водосборен басейн: в периода 5–6 февруари в долните части от водосборите на реките Марица и Арда, 15–17 февруари – в родопската част от водосбора на река Марица и във водосбора на река Батова (Черноморски водосборен басейн), както и на 21 февруари – отново в долната част от водосбора на р. Марица.

