Пентагонът е свалил с лазерна система американски правителствен дрон в щата Тексас, предаде "Ройтерс", като се позова на информация от трима конгресмени. Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ (Федералната авиационна администрация) да спре в четвъртък полетите в района на Форт Ханкок, Тексас.

Пентагонът не коментира случая, но от гражданската авиация посочиха „специални съображения за сигурност“ в съобщението си относно ограниченията за въздушното движение близо до мексиканската граница.

Парламентаристите от Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Рик Ларсън, Бени Томпсън и Андре Карсън, водещи демократи в комисиите, отговарящи за авиацията и вътрешната сигурност, заявиха в съвместно изявление, че Пентагонът е свалил дрон на митническата служба (Customs and Border Protection) и разкритикуваха липсата на координация.

Законодателите заявиха, че са предупредили преди месеци, че решението на Белия дом да отхвърли двупартийното предложение за обучение на оператори на дронове с цел решаване на проблеми с координацията е било „късогледство“. „Сега виждаме резултата от тази некомпетентност“, се казва в изявлението.

Редактор: Станимира Шикова