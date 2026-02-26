Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник, когато САЩ поемат месечното ротационно председателство, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Белия дом.

Очаква се на срещата Мелания Тръмп да наблегне на образованието като начин за напредък към толерантност и световен мир. Това ще бъде първият път, когато действаща първа дама на САЩ ще председателства 15-членния Съвет за сигурност.

Американският президент Доналд Тръмп е явен критик на ООН още от първия си мандат в Белия дом, след като заяви, че 198-членната организация е неефективна и се нуждае от реформи. Той използва по-помирителен тон миналата седмица на първата среща на Съвета за мир – инициатива, за която той твърди, че има за цел да разрешава глобалните конфликти, но не успя да спечели много от световните лидери на фона на опасенията им, че Съветът е проектиран да замени ООН.

„Съветът за мир на практика ще наблюдава ООН и ще се уверява, че тя функционира правилно“, заяви Тръмп на 19 февруари. „Ще укрепим ООН. Ще се погрижим нейните структури да бъдат в добро състояние. Ще я подпомогнем финансово и ще се уверим, че ООН остава жизнеспособна“, добави той.

Редактор: Дарина Методиева