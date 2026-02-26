Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да подпомогне на усилията на властите за прекратяване на защитата от депортация на около 6000 сирийци, които живеят в САЩ, съобщи "Ройтерс". Министерството на правосъдието поиска спешно от Върховния съд да отмени съдебно решение от ноември, което блокира опита на администрацията да прекрати временния статус на защита за сирийците, докато съдебното обжалване срещу тази мярка продължава.

Това е трети път, в който администрацията се обръща към Върховния съд във връзка с усилията си да прекрати защитите, предоставени по тази програма за мигранти. Съдът подкрепи администрацията и в предишните два случая, свързани с отмяната на временния статут на защита за стотици хиляди венецуелци.

Временният защитен статут е хуманитарен статут по законите на САЩ за мигранти от страни, засегнати от война, природни бедствия или други катастрофи. Този статут предпазва хората, които са го получили, от депортация и им позволява да работят в САЩ.

Министерството за вътрешна сигурност на САЩ е предприело действия да прекрати този статут на защита за 12 държави, включително и за Сирия. Подобни съдебни дела доведоха до съдебни решения, които в момента блокират края на защитния статут за хора от такива страни, като Етиопия, Южен Судан, Хаити, Сирия и Мианма. Защитният статут за сирийците беше първоначално предоставен през 2012 г. по време на администрацията на президента Барак Обама, след като в Сирия избухна гражданска война.

Ръководителят на министерството за вътрешна сигурност Кристи Ноум, която е назначена от републиканския президент, обяви през септември, че временният защитен статус на Сирия ще бъде прекратен, като отбеляза, че ситуацията там „вече не отговаря на критериите за продължаващ въоръжен конфликт, който представлява сериозна заплаха за личната безопасност на сирийските граждани, които се завръщат“.

През ноември съдия Катрин Полк Файла в Манхатън блокира администрацията на Тръмп от прекратяване на временния защитен статут за сирийците. Апелативният съд на втори съдебен окръг в Ню Йорк на 17 февруари отказа да спре това съдебно решение.

Министерството на правосъдието заяви в документа си, че по-долните съдилища пренебрегват предишните постановления на Върховния съд по делата, свързани с временния статут на защита за венецуелците и предложи Върховният съд да поеме и чуе аргументите по спора заради „упоритото пренебрегване“ на действията на Върховния съд.

Администрацията е заявила, че програмата е била използвана в прекомерна степен и че много мигранти вече не заслужават защита. Демократите и защитниците на мигрантите са посочили, че хората с такъв статут могат да бъдат принудени да се върнат в опасни условия и че работодателите в САЩ разчитат на техния труд.

Редактор: Станимира Шикова