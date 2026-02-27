Евродепутати настояват за мерки срещу несправедливи практики на авиокомпаниите при таксуване на семействата с малки деца. Децата между 2 и 4-годишна възраст не са в състояние да седят самостоятелно в самолета, но от родителите се изисква да плащат за място, обясняват в мотивите си членовете на ЕП. В официално питане към Европейската комисия те повдигат темата за несправедливо таксуване в тези случаи. Поставя се въпрос и за възможността да бъдат въведени хармонизирани правила в държавите членки относно ценообразуването и настаняването на деца между 2 и 4 години.

„Днес децата под 2 години пътуват безплатно, но за малко по-големите се изисква платено място, което невинаги може да бъде използвано самостоятелно. Става дума за безопасност. Изпратихме въпросите си към европейския комисар за устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас в края на миналата година. Отговорът, който получихме, е знак, че ЕК също отчита необходимост от мерки срещу несправедливо таксуване и очакваме тази позиция да бъде подкрепена с конкретни законодателни решения“, коментира Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП.

В отговора на комисар Дзидзикостас се посочва, че тече преглед на регламент и конкретно на възможностите за по-голяма прозрачност и съпоставимост на въздухоплавателните тарифи. „Сред разглежданите мерки е гарантиране, че всички, пътуващи с деца, могат да седят заедно без допълнителни такси“, се казва в официалния отговор.

Комисията уточнява, че авиокомпаниите имат свобода да определят тарифите си. Много от тях предлагат намалени цени за деца, а таксата за бебета, седнали в скута на родител, обикновено е по-ниска от стандартната тарифа за възрастни. В отговора на ЕК се уточнява също, че има практика в тарифите за деца да се включва и превозът на детски колички или столчета за кола в багажното отделение на самолета.

От ЕК припомнят, че авиопревозвачите са задължени да спазват правилата за авиационна безопасност, но за тяхното прилагане не може да се изисква допълнително заплащане от пътниците.

Редактор: Дарина Методиева