По закон цената на водата се променя веднъж годишно – от 1 януари. Това става на база на бизнес планове, изготвени от различните ВиК дружества.

Плановете са обсъдени и приети на общинско ниво, преди въобще да бъдат внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Според експерти политическата намеса обезсмисля работата на регулатора.

Как се определя новата цена на водата

Бизнес планът на всяко водно дружество не се прави година за година. Разчетите са за 5-годишен период. Настоящите планове, които съдържат сегашния скок на цените, всъщност са изготвени още през 2022 г.

Подготвяйки плановете си, ВиК операторите залагат както приходи, които идват от потребителите, така и разходите си. Правят прогнози за количествата вода, които се ползват в съответния регион, и поемат конкретни ангажименти за инвестиции и ремонти. Всичко това се проверява ежегодно от КЕВР и едва тогава регулаторът утвърждава цената.

Последното решение за цените от януари 2026 г. беше взето през декември, но поскъпването на практика беше отложено по решение на вече бившия регионален министър. Не беше посочена дата, от която ще влязат в сила новите по-високи цени и така се стига до сегашната ситуация на политически престрелки.

Рекордьори по поскъпване на водата са Кърджали и Благоевград – съответно с 14 и 12-процентен скок.

12 на сто е поскъпването и при „Софийска вода”, но тъй като дружеството не е държавно, по-скъпата вода вече е факт от януари.

В няколко града бе одобрено поевтиняване, което също действа от 1 януари.

Според благоевградчани скокът на водата е твърде голям. „Трябва да се инвестира – това е нормално. Но пък чак толкова за източник, който идва от природата - това е недопустимо”, смятат хората в града.

Освен мартеници, на 1 март плевенчани ще получат и 7% поскъпване на водата. В последните години този регион с месеци е на режим. Хората смятат, че при такива условия е безобразие ресурсът да поскъпва.

Тъкмо за да може да се направят ремонти и да не се стига до безводие, трябва да се спазват плановете на дружествата, смятат експерти. „Без пари няма как да се реши проблемът. Не може да очакваме да се намали цената, а проблемът да се реши“, казва председателят на „Българската асоциация по водите” Иван Иванов.

Замразяването на цените като политическо решение няма как да е от полза за сектора. „Когато се взима такова решение, то не лежи на никакви експертни оценки. Или правим планове и вървим по тях, или по-добре да не правим планове и в някакви други среди да се взимат решенията за цените по друг механизъм. Трябва да има някакъв ред и той да се спазва”, категоричен е Иванов.

Служебният регионален министър, който отговаря и за държавните ВиК дружества, оказва се, се е срещнала с предшественика си, но от думите ѝ стана ясно, че информацията за наложения мораториум върху цените не е стигнала до нея.

„Това, което направих, встъпвайки като министър, беше да получа доброволно от предходния министър информацията, която той прецени да ми даде. За мен еврофондовете бяха приоритет, но ми стана интересно кой задържа цените дотук, кой ги задържа до вчера и кой координирано ги вдигна, докато аз съм в Брюксел“, коментира Ангелина Бонева.