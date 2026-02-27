Втори ден спор и обвинения в парламента. Причината - темата с цената на водата и неявяването на служебния премиер Андрей Гюров на изслушване в пленарната зала.

От „Възраждане” обявиха, че са имали въпрос относно повишаването на цените и очакваните действия от страна на Борда за водите към правителството, но са получили отказ.

„Този човек няма да се яви на парламентарен контрол нито днес, нито в следващите седмици, защото счита, че не трябва да отговаря на въпроси от народни представители. Знаете ли къде ще се яви Андрей Гюров? На първата положена водопроводна тръба в България”, каза Петър Петров от „Възраждане”.

От ПП-ДБ отправиха обвинения към старото правителство в "заложен капан" и поискаха оставката на Ирена Георгиева Денева като изпълнителен член на управителния съвет ВиК холдинга.

Андрей Гюров: Сметките за ток не са изненада, цената на водата е "задържана", за да избухне при служебния кабинет

„Ние обяснихме на какво се дължи нейното покачване и то не е работа на служебния кабинет, а на КЕВР и ВиК холдинга, както и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебното правителство. Настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга. Това е жената на Деньо Денев, шефа на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

От ГЕРБ върнаха обвиненията към ПП-ДБ и служебния кабинет. „Това е кореспонденция между този, който е координирал вдигането на цените, а сега е и областен координатор на ПП в Хасково - партията на премиера Гюров. Казва се инж. Лозко Лозев и е председател на УС на ВиК холдинг и всички ВиК дружества в страната. Лозко Лозев е координирал вдигането на цената на водата в България. Сега трябва да отговоря на премиера Гюров”, категоричен е Николай Нанков от ГЕРБ.

Бившият министър на енергетиката Жечо Станков обвини в лъжа премиера и за цената на тока. „Андрей Гюров излъга в прав текст, че сметките им от този януари трябвало да се различават от предния с 14%, защото с толкова била вдигната цената.Това не е вярно. Под 2,5% е последното решение на КЕВР. Ако са плащали 100 лв., сега не трябва да е повече от 102,50”, изчисли той.

Бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов отговори, че решението е на КЕВР и има вариант служебното правителство да предприеме мерки - по примера на редовното, за отлагане на повишаването на цените.

„Никаква бомба не сме залагали, това е решение на КЕВР, което дава възможност на ВиК операторите да увеличат цените си. Не виждам какво пречи те отново да не се възползват от тази възможност. Може би дясна политика се води в това правителство. Да се отправи призив от ръководството на МРРБ да не се възползва от възможността, която КЕВР му дава”, коментира Иван Иванов от БСП.

Предстоящото поскъпване на водата: Политически сблъсък и взаимни обвинения заради ръста на цената

Критики към служебния кабинет дойдоха и от „ДПС - Ново начало”, които обявиха, че са изпратили писмо до президента Илияна Йотова. В него те посочват, че Андрей Гюров е нарушил Конституцията.

„Арогантно пренебрегна всички наши усилия да проведем разговор с него. Ние казахме - правителството е на Йотова, Сорос, „Петрохан". Това, за което предупредихме, се случва всеки ден. ПП има всички министри, с изключение на един. И това е министърът на вътрешните работи. Каква е уговорката зад това назначение? Може би наистина стигаме до „наши" избори с „наше" МВР”, каза Искра Михайлова от „ДПС - Ново начало”.