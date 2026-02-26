Политически сблъсък заради предстоящото поскъпване на водата. Според ГЕРБ цената не трябва да се повишава, въпреки решението на КЕВР. От ПП-ДБ пък контрираха, че новите по-високи цени са "бомба, заложена за служебната власт".

В края на миналата година регулаторът утвърди нови цени за водата, които трябваше да влязат в сила от 1 януари.

Поскъпването на водата се отлага в повечето общини

Вече бившият регионален министър Иван Иванов обаче спря поскъпването за държавните ВиК дружества, като в разпореждането му не беше посочено докога ще важи мораториумът. Днес от ГЕРБ съобщиха, че в момента върви ударно уведомяване на водните дружества новите цени да започнат да действат от март.

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Одобреното поскъпване е между 1 и 14 процента, като има няколко области, където се заложи поевтиняване на водата. То влезе в сила от Нова година. Най-сериозен скок е заложен за Кърджали – почти 14 на сто. За Благоевград той е над 12%. В Плевен, където от години има проблеми с водата, поскъпването е над 7 процента.

Промените в цените на водата са заложени още през 2022 година. Според ГЕРБ утвърдените цени са пределни и правителството може да разпореди на държавните ВиК оператори да не ги прилагат. Според експерти обаче така и планираните ремонти, заложени в 5-годишните планове на дружествата, няма как да се спазят.

„В над 20 държавни оператора цената се вдига. Ново правителство - нова цена. Правителството и МРРБ имат компетенции да не утвърждават тези цени на водата, които КЕВР утвърди през месец декември. Това се и случва вече два месеца. Бившият министър Иван Иванов се вслуша и не го направи. Не е нормално там, където има влошено качество на водата, където с месеци няма вода - да има поскъпване”, заяви Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

Новата година идва с нови цени на водата

От своя страна Богдан Богданов от ПП-ДБ припомни, че на 19 декември КЕВР, чието ръководство било назначено от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН, взело решение да увеличи цената на водата. „Само месец по-късно министърът, който е принципал на ВиК холдинга, реши да не изпълнява решението на КЕВР. Това се направи чак днес - няколко дни след като встъпи новият служебен кабинет. Тази бомба оставиха на служебния кабинет - да обяснява защо това дружество не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените, как работи на загуба в момента и защо 3 месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случва”, заяви той.