От днес влиза в сила решението на КЕВР за новите цени на водата. В последните дни на миналата година обаче от МРРБ обявиха, че държавните ВиК дружества засега няма да вдигат цените.

Всъщност в почти 90 процента от общините в страната поскъпването се отлага. Сред тях е и Кърджали, където процентът на поскъпване беше най-висок. В списъка обаче не е София, което означава, че абонатите в столицата ще плащат почти 12% повече от 1 януари. „Софийска вода“ се управлява от концесионер.

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

В съобщението си регионалното министерство не посочва докога ще останат в сила старите, по-ниски цени в техните дружества. Но там, където е предвидено поевтиняване на водата, новата, по-ниска цена ще влезе в сила - както в Ямбол например.

Новите цени са част от петгодишни планове, изготвени от водните дружества, и чрез тях на практика се залагат и планове за инвестиции и ремонти.

Справка във ВиК холдинга показва, че в 234 общини, в които живеят над 4 милиона и 700 хиляди души, няма да плащат по-скъпа вода от януари.

В държавната структура са големи градове като Пловдив, Варна и Бургас. Тук попада и София област.

Извън холдинга остават 31 общини, за които министерското решение от днес няма да важи. Основно това са водни дружества, които са общинска собственост.