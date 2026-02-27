Снимка: БГНЕС
Превозното средство ударило няколко пешеходци
Един човек загина, а най-малко 39 души бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано, предаде АНСА. Инцидентът станал в центъра на града, на булевард „Виторио Венето“.
При дерайлирането трамваят ударил няколко души на улицата. Един от тях се озовал под превозното средство и починал. Много от ранените пътували в трамвая.
@bfmtv On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. #sinformersurtiktok #pourtoi #foryou #milan #tramway #transport ♬ son original - BFMTV
Междувременно Милано е домакин на Седмицата на модата, припомни АФП.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС, Габриела Големанска, БТА
