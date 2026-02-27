444 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през 2025 г., което представлява спад от 20% спрямо предходната година. Това е и едно от най-ниските равнища спрямо общия брой банкноти за разплащане от въвеждането на еврото, съобщи Европейската централна банка.

През миналата година са били засечени 14 фалшиви банкноти на един милион истински в обращение – показател, който остава сред най-ниските от създаването на единната валута.

Най-често фалшифицирани остават номиналите от 20 и 50 евро, които заедно формират около 80% от всички изтеглени неистински купюри.

Разпределението по номинали през 2025 г. на изтеглените фалшификати е следното:

►5 евро – 1,4%;

►10 евро – 6,4%;

►20 евро – 27,0%;

►50 евро – 53,2%;

►100 евро – 7,9%;

►200 евро – 3,3%;

►500 евро – 0,8%.

По-голямата част от фалшификатите – 96,8% – са установени в страни от еврозоната, 2,2% – в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 1,0% – в други части на света.

От ЕЦБ подчертават, че евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство и няма повод за притеснение сред гражданите, но препоръчват повишено внимание. Повечето фалшиви банкноти са лесни за разпознаване, тъй като нямат защитни елементи или съдържат некачествени имитации.

Автентичността може да бъде проверена чрез метода „пипни, погледни, наклони“, описан на интернет страниците на националните централни банки от еврозоната.

Редактор: Цветина Петкова