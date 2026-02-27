-
Коментират Левена Лазарова, Явор Гечев и Николай-Емил Шопов
В петък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха общественикът Левена Лазарова, защитникът на животните Явор Гечев и имотният инфлуенсър Николай-Емил Шопов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за битовите сметки, срещата на Андрей Гюров с ресорните министри и напрежението в пленарна зала.
След това дискусията премина към законопроекта на „Има такъв народ”, с който депутатите предлагат да се ограничат неправителствените организации, за да не дублират функциите на държавата.
Цялото предаване гледайте във видеото.
