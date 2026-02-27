В конфликта между Иран и САЩ е възможно да се стигне до удари, особено след провала на преговорите в Женева. Там иранската страна представи предложенията си, които бяха отхвърлени от Щатите. Иран беше готов да предостави достъп до своя обогатен уран, но при условия, които не бяха приети, тъй като САЩ искат той да бъде изнесен изцяло. Това каза деканът на факултета „Международна икономика и политика” в УНСС доц. Светла Бонева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя обясни, че 20% от урана в Иран е средно обогатен, 60 на сто е високо обогатен, а 90% е такъв за създаване на ядрено оръжие. Експертът каза, че към момента в страната има около 400 кг обогатен уран. Доц. Бонва обясни, че Иран е предложил целият уран да бъде преобразуван в по-малко обогатен, но страната няма нужната технологията. За тази цел той трябва да бъде прехвърлен някъде, например в Русия и Казахстан, но САЩ са настояли цялото количество да бъде прехвърлено при тях. Това не е било прието от Техеран.

Друго предложение на Иран, което не е било прието от САЩ, било 5% от стойността на общия износ на петрол от страната за всички пазари да отива в САЩ по специална банкова сметка, която се контролира от консорциум. Натрупаната сума трябвало да бъде използвана за внос на стоки в Иран, които не подлежат на ембарго. Деканът на факултета „Международна икономика и политика” в УНСС допълни, че уловката е, че ако Иран спре процеса на преобразуването на урана в по-малко обогатен, САЩ да конфискуват стоките. Експертът допълни, че Израел се е възпротивил и е заявил, че сигурността на страната не струва 5% от стойността на износа на петрол от Иран.

Бонева каза още, че след преговорите в Женева цените на петрола са скочили . Също така допълни, че ако се стигне до реален военен конфликт, ще бъде затворен Ормузкият проток, откъдето минават 20% от световния трафик на петрол и на други стоки. Това ще доведе до още по-голям ръст на цената на суровината, а оттам и на други стоки. САЩ ще отпуснат своите стратегически петролни резерви в Иран, за да успокоят цените, но в целия свят те ще скочат, обясни още експертът.

Бонева каза още, че един от най-големите пазари на петрол от Иран е Китай, затова Пекин и Москва няма да останат безразлични към случващото се. Тя допълни, че Китай вече е направил изявление, че сигурността на Иран трябва да бъде гарантирана и че изнася балистични ракети за Техеран. Русия пък е посочила, че договаря система за ПВО на Иран.

„Европа на две скорости”

Бонева коментира още идеята за „Европа на две скорости”. Тя посочи, че Старият континент дори не е посредник в дипломацията и разговорите между САЩ и Иран, например. Също така ЕС има икономически проблеми, тъй като изостава от Китай и САЩ в иновациите, инвестициите в изкуствения интелект, допълни тя. Бонева обаче беше категорична, че Европа не трябва да се разделя на „две скорости”, защото ако това се случи, може да се стигне до разцепление на Европейския съюз.

По нейни думи по повечето индикатори България е в „по-бавната скорост”. Но има индикатори, по които сме добре – икономически растеж, външен дълг, финансова дисциплина и други, добави експертът.

