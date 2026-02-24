Цените на петрола скочиха, след като търговците реагираха на засиленото напрежение между САЩ и Иран преди ядрените преговори тази седмица, съобщава The Guardian.

Фючърсите на американския суров петрол се повишиха до 67,28 долара за барел в понеделник, докато суровият петрол Brent достигна най-високото си ниво от 31 юли насам – 72,50 долара за барел. По-късно цените се понижиха, но във вторник сутринта отново тръгнаха нагоре, доближавайки върховете от понеделник.

Джеймс Хоузи, анализатор в Shore Capital, заяви, че пазарите „рационално се опитват да включат рискова премия в цените на петрола, предвид възможните сътресения в глобалните доставки при евентуален конфликт“.

„Рискът от възможна военна ескалация в Близкия изток набира сила и затова търговците изглежда се застраховат срещу най-лошите сценарии“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova. Тя добави, че настоящите цени са „в голяма степен движени от очаквания, а не от реална загуба на доставки“.

Иран и САЩ имат разминавания за санкциите и ядрената програма на Техеран

Вашингтон и Техеран са насрочили трети кръг на преговори в Женева този четвъртък , потвърди в неделя външният министър на Оман. Това е знак, че екипът на Доналд Тръмп смята, че Иран е склонен да намали запасите си от високообогатен уран и да се откаже от ядрената си програма. Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрено оръжие.

В понеделник Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че за Иран ще бъде много лошо, ако не се постигне споразумение.

Преди началото на преговорите двете страни демонстрираха военна сила, като през уикенда САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток. В понеделник самолетоносачът USS Gerald R. Ford пристигна на остров Крит, Гърция. USS Abraham Lincoln вече е разположен в Арабско море край Оман, като на борда му има изтребители и повече от 5630 моряци.

Редактор: Цветина Петрова