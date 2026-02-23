Представители на Иран и Съединените щати ще проведат в четвъртък в Женева третия кръг от преговорите по ядрената програма. Това потвърди външният министър на Оман на фона на нарастващите опасения от военен сблъсък и на засилено американско военно присъствие в Близкия изток.

Междувременно Иран даде сигнал, че е готов да направи отстъпки по отношение на ядрената си програма в замяна на вдигане на санкциите и признаване на правото му да обогатява уран. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че в скорошните преговори е имало обнадеждаващи сигнали.

Иран и САЩ имат разминавания за санкциите и ядрената програма на Техеран

В интервю за Fox News Стив Уиткоф сподели, че американският президент Доналд Тръмп е учуден защо Иран още не е капитулирал.

