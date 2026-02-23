Снимка: iStock
-
САЩ струпват безпрецедентна военна мощ в Близкия изток
-
Осъдиха отстранения президент на Южна Корея на доживотен затвор
-
Как се живее при средни зимни температури от - 30 градуса
-
Близо 2 милиарда души по света отбелязват Китайската Нова година
-
Русия обяви, че е заловен мъжът, застрелял зам.-началника на ГРУ
-
Проф. Владимир Чуков: Близкият изток е буре с барут, винаги ще има война
Това потвърди външният министър на Оман
Представители на Иран и Съединените щати ще проведат в четвъртък в Женева третия кръг от преговорите по ядрената програма. Това потвърди външният министър на Оман на фона на нарастващите опасения от военен сблъсък и на засилено американско военно присъствие в Близкия изток.
Междувременно Иран даде сигнал, че е готов да направи отстъпки по отношение на ядрената си програма в замяна на вдигане на санкциите и признаване на правото му да обогатява уран. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че в скорошните преговори е имало обнадеждаващи сигнали.
Иран и САЩ имат разминавания за санкциите и ядрената програма на Техеран
В интервю за Fox News Стив Уиткоф сподели, че американският президент Доналд Тръмп е учуден защо Иран още не е капитулирал.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни