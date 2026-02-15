Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че всяко споразумение между Съединените щати и Иран трябва да предвижда изнасянето от страната на целия обогатен уран, както и премахване на способността на Техеран да обогатява допълнително.

По време на реч в Йерусалим министър-председателят подчерта, че всяка договореност следва да съдържа няколко ключови елемента: „Първото е, че целият обогатен материал трябва да напусне Иран, второто е да няма никаква способност за обогатяване - да бъде демонтирано оборудването и инфраструктурата, които изначално позволяват обогатяването“.

Като трети задължителен компонент Нетаняху посочи уреждането на въпроса с балистичните ракети.

Редактор: Габриела Павлова