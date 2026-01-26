Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната е успяла да върне „всички, до последния“, след като беше идентифицирано тялото на последния израелски заложник в Ивицата Газа - Ран Гвили.

„Това е изключително постижение за Израел. Обещахме да върнем всички. Върнахме ги до последния заложник“, каза Нетаняху, малко след като израелската армия съобщи, че е идентифицирала останките на Гвили. Той е полицай, убит по време на безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„Това е огромно постижение за Израелските сили за отбрана, за държавата Израел и за израелските граждани“, добави премиерът.

Редактор: Ивета Костадинова