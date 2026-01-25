Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са призовали израелския премиер Бенямин Нетаняху да отвори отново граничния пункт „Рафах“ между Ивицата Газа и Египет по време на разговори в Йерусалим, съобщиха израелски медии.

Информацията се появи, след като новоназначеният администратор за Газа обяви на 22 януари, че пунктът ще започне да функционира в двете посоки още през следващата седмица.

Израелският новинарски сайт „Йнет“, като се позова на неназован израелски официален представител, написа, че срещата между Нетаняху, Уиткоф и Къшнър е била „позитивна“, но Уиткоф е настоял Израел да отвори „Рафах“ още преди Хамас да върне тленните останки на последния израелски заложник, за когото се смята, че все още се намират в Газа.

По думите на същия източник Уиткоф е повдигнал и въпроса за възможна роля на Турция в бъдещето на Газа.

УНИЦЕФ: Над 100 непълнолетни са убити в Ивицата Газа от обявяването на примирието през октомври

„Уиткоф настоя да доведе най-големия ни съперник, Турция, до нашата граница. Часовникът тиктака към конфронтация с Турция, която би представлявала реална заплаха за нашата сигурност“, заявил официалният представител. Той е обвинил Уиткоф и че действа от името на Доха, като е казал, че се е „превърнал в лобист на катарските интереси“, посочва „Йнет“.

Запитана да потвърди публикациите в израелските медии, говорителката на канцеларията на Нетаняху Шош Бедросян заяви пред АФП, че ще провери случая.

Нетаняху нееднократно е отхвърлял каквато и да е турска роля в следвоенна Газа, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил президента Реджеп Тайип Ердоган да се присъедини към т.нар. Съвет за мир.

Отношенията между Израел и Турция се влошиха след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., последвала атаката на „Хамас“ срещу Израел.

Отварянето на „Рафах“ е част от рамката за примирие в Газа, обявена от Тръмп през октомври, но пунктът остана затворен, след като израелските сили поеха контрол над него по време на войната.

Али Шаат, назначен за ръководител на комитет от 15 палестински технократи, натоварен с надзора върху ежедневното управление на Газа, заяви в четвъртък на Световния икономически форум, че пунктът ще бъде отворен отново през следващата седмица.

Нетаняху е наредил „мощни” удари срещу Газа

Граничният пункт е ключова входна точка за хуманитарна помощ за 2,2 милиона жители на Ивицата Газа. „За палестинците в Газа „Рафах“ е повече от врата – това е жизнена линия и символ на възможност“, каза Шаат.

Израелските власти са подложени на натиск от семейството на последния заложник, чиито останки все още се намират в Газа. От 251 души, отвлечени по време на атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната, в анклава остава само тялото на Ран Гвили.

„Молим министър-председателя на Израел ясно да заяви пред уважаваните американски пратеници, че всеки, който наистина иска да придвижи напред възстановяването на Газа и мира в Близкия изток, трябва преди всичко да върне Рани у дома“, се казва в изявление на семейството на Гвили преди срещата на Нетаняху с американските представители.

Крехко прекратяване на огъня е в сила в Газа от 10 октомври и този месец навлезе във втората си фаза, въпреки че Израел и „Хамас“ неколкократно се обвиняваха взаимно в нарушения.

Редактор: Румен Лозанов