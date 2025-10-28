Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил на военните да „извършат мощни атаки” в Газа, след като обвини групировката „Хамас” в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. В изявление от офиса на Нетаняху не се уточнява причината за планираните атаки.

Израелски военен представител обаче заяви, че „Хамас” е нарушил прекратяването на огъня, като е извършил нападение срещу израелските сили в район под израелски контрол. „Това е поредното крещящо нарушение на прекратяването на огъня”, е заявил представителят.

По-рано Нетаняху обвини „Хамас” в нарушаване на споразумението, за това, че групировката е предала грешни тленни останки в процеса на връщане на телата на заложниците на Израел.

„Хамас” първоначално заяви, че във вторник ще предаде на Израел тялото на изчезнал заложник, намерен в тунел в Газа. Въоръженото крило на „Хамас”, „Бригадите Ал-Касам”, обаче по-късно обяви, че ще отложи планираното предаване, позовавайки се на това, което според него са нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел.

Израелските медии по-рано съобщиха за размяна на огън между израелските сили и бойци на „Хамас” в южния град Рафах в Газа. „Хамас” заяви, че спазва условията на прекратяването на огъня, а Нетаняху търси извинения, за да се откаже от задълженията на Израел.

Между Израел и „Хамас” е в сила подкрепено от САЩ прекратяване на огъня, но всяка страна обвинява другата в нарушения. Съгласно условията на прекратяването на огъня, „Хамас” освободи всички живи заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници и военнопленници, докато Израел изтегли войските си и спря офанзивата си.

„Хамас” също се съгласи да предаде останките на всички мъртви заложници, които все още не са открити, но заяви, че ще е необходимо време, за да се локализират и извлекат телата в анклава, който е опустошен от двегодишна война. Израел твърди, че екстремистката групировка има достъп до останките на повечето заложници.