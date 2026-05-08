Дрон с експлозиви е бил открит близо до международното летище в Богота. Това съобщи "Франс прес", позовавайки се на представител на колумбийската армия.

Устройството е било намерено в сряда на около пет километра от военната авиобаза "Катам", разположена до международното летище "Ел Дорадо". Инцидентът е на фона на засилено напрежение и натиск от въоръжени групировки в Колумбия преди президентските избори на 31 май.

