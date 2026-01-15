Над 100 непълнолетни са били убити в Ивицата Газа от обявяването на примирието през октомври миналата година, сочат данни на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), цитирани от ДПА.

Жертвите включват 60 момчета и 40 момичета под 18-годишна възраст, уточнява организацията.

Здравното министерство в ивицата Газа, което се управлява от бойци на "Хамас", потвърди данните и посочи, че е основният източник на информацията, използвана от УНИЦЕФ. ООН определя данните на здравното министерство в Газа като надеждни. Агенция ДПА отбелязва, че не може да потвърди оповестените от УНИЦЕФ числа чрез независим източник.

Израелската армия заяви в отговор на запитване, че никога не взема умишлено на прицел деца и че винаги се стреми да щади цивилното население при операциите си. Съгласно споразумението за примирие израелските военнослужещи са нанасяли удари единствено по терористични цели или са реагирали на нарушения на споразумението от страна на "Хамас", добави армията. Думите израелската армия също не са потвърдени чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Говорителят на УНИЦЕФ Джеймс Елдър, който се намира в Ивицата Газа, заяви, че смъртните случаи са причинени основно от въздушни удари и атаки с дронове. "Бомбардировките са се забавили, но не са спрели", добави той. Елдър посочи, че има и непълнолетни, и които са убити при стрелба с огнестрелно оръжие, както и жертви на неизбухнали боеприпаси от по-ранни сражения. Шест деца тази зима са починали от хипотермия, каза още Елдър.

По думите му реалният брой на загиналите вероятно е по-голям, понеже УНИЦЕФ отчита само тези случаи, които са потвърдени.

Редактор: Цветина Петрова