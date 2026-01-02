Холивудската звезда Анджелина Джоли посети египетската страна на граничния пункт "Рафах" към Газа, където разговаря с членове на Червения полумесец и с шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ, предаде АФП.

Според местните медии актрисата и бивш специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците е направила посещението, за да види състоянието на ранените палестинци, прехвърлени за лечение в Египет, както и да се запознае с доставките на хуманитарна помощ за опустошената територия.

Редактор: Мария Барабашка