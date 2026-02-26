Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Румъния днес в 19:21 ч. (местно време). Трусът е усетен и у нас - в Силистра.

Епицентърът се намира на около 77 км север-северозападно от Бузъу (с население около 130 000 души) и на 10 км юг-югоизточно от Тулничи (около 5 800 души).

Земетресение в района на Вранча

Заради значителната дълбочина около 83 км трусът е от типа на т.нар. дълбоки земетресения, характерни за района на Вранча. Именно този тип сеизмична активност често се усеща на големи разстояния.

Сеизмичната зона Вранча е най-активната в Румъния и една от най-значимите в Югоизточна Европа. В миналото силни земетресения в района са оказвали влияние и върху територията на България, включително София и градове в Северна България.