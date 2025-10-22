Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано в 10:23 ч. българско време в сеизмичния район Вранча в Румъния, съобщават от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН.

Епицентърът на земетресението е бил на 42,3 км от град Фокшани - административен център и най-големият град в окръг Вранча. Трусът е бил на дълбочина 90 километра. Няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетръса.

Земетресение в района на Вранча

Редактор: Цветина Петкова