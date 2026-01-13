През изминалата нощ двата най-големи украински града – столицата Киев и Харков, са били подложени на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година.



Четирима души са загинали в Харков, който се намира на 30 километра от границата с Русия. Най-малко шестима са ранените.



ООН: Цивилните жертви в Украйна са се увеличили драстично през 2025 г.

В Киев е имало експлозии, но засега няма информация за загинали хора.