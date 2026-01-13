-
Сделката ЕС - Меркосур: Бъдеще за Европа или катастрофа за земеделието?
Жители на Одеса останаха без ток след масирана руска атака
Северна Македония осъди нападението над българското посолство в Скопие
Жители на Киев останаха повече от две денонощия без ток
Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)
Кои са най-добре платените мигранти в Германия
Жертвите са най-малко четири
През изминалата нощ двата най-големи украински града – столицата Киев и Харков, са били подложени на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година.
Четирима души са загинали в Харков, който се намира на 30 километра от границата с Русия. Най-малко шестима са ранените.
ООН: Цивилните жертви в Украйна са се увеличили драстично през 2025 г.
В Киев е имало експлозии, но засега няма информация за загинали хора.
