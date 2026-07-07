Във вторник ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, като над източните и планинските райони тя ще е купесто-дъждовна и на места там ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър, а в Източна България – южен. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, като в София термометрите ще показват около 27 градуса.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

Юлска жега и гръмотевични бури

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури на въздуха ще бъдат 27 – 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 – 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 – 2 бала.

На Балканите остава предимно слънчево с развитие на купеста облачност, но само на отделни места, главно в планините, след обяд ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури ще бъдат следните: за София – 27, Истанбул и Белград – 30, Букурещ – 32, Солун и Атина – 33, а в Скопие – 34 градуса.

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Редактор: Мария Барабашка