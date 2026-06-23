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Въпреки здравословния дискомфорт рок звездата не прекрати участието си
Легендарният британски рок изпълнител Род Стюарт предизвика притеснение сред феновете си по време на концерт в американския щат Юта, след като се наложи да използва кислородна бутилка на сцената заради внезапно неразположение.
81-годишният музикант изнасял концерт в амфитеатър в Уест Вали Сити, когато зрители забелязали, че се движи значително по-малко от обичайното. По време на изпълненията той често се подпирал на сценично оборудване и стойки, докато продължавал да пее.
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Според очевидци в един момент членове на екипа му изнесли кислороден апарат, от който Стюарт направил няколко дълбоки вдишвания пред погледите на публиката. След това певецът се обърнал към феновете с думите: „Шоуто трябва да продължи. За малко да припадна. Имате ли нещо против да седна за тази песен?“
Въпреки здравословния дискомфорт рок звездата не прекрати участието си. Той останал на сцената и довършил концерта, изпълнявайки част от песните седнал на стол.
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Случилото се идва само седмици след като Стюарт беше принуден да отмени няколко свои концерта заради здравословни проблеми. Наскоро той отложи участие в Сан Диего малко преди началото му, след като беше диагностициран с остра инфекция на горните дихателни пътища, довела до ларингит.Редактор: Цветина Петкова
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