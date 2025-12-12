Род Стюарт не се страхува от възрастта си. Това е концерт, който не просто припомня кариера, а я празнува. Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление. Това са само част от коментарите на публиката пред БТА след първия гастрол на звездата в България.

Според феновете сетлистът в София е пример за това как един артист с толкова дълъг „стаж“ превръща сцената в синтез на памет и енергия, а не в ретроспектива или банален бенефис.

80-годишният британски певец започна шоуто си с поредица от бързи песни, от 70-те и 80-те години, сред които Infatuation, Tonight I’m Yours, Some Guys Have All the Luck, Twisting the Night Away, I’m Losing You, което раздвижи изпълнената до краен предел зала „Арена 8888 София“, видя репортер на БТА. В ударното начало бяха включени и It`s A Heartache, кавърът на Бони Тейлър, и It Takes Two – дуетът с Тина Търнър.

В средната част на шоуто рок легендата изпълни класики като The First Cut Is the Deepest, You’re in My Heart и Forever Young, с които премина към по-емоционална линия, преди отново да върне високото темпо с Baby Jane и Young Turks. Своеобразна кулминация на концерта беше триптихът Maggie May, I’d Rather Go Blind и Downtown Train.

Have I Told You Lately от 1989 г., оригинал на Ван Морисън и една от най-емблематичните балади на Род Стюарат, бе своеобразно обяснение в любов към публиката.

Втората половина на вечерта премина във фънк и диско дух с I’m So Excited и Proud Mary – в изпълнение на трите беквокалистки, и Da Ya Think I’m Sexy?, придружена от интеракция с публиката. След като на няколко пъти припомни за своето футболно минало – на непрофесионален нападател и голям запалянко, тук Род Стюарт демонстрира своя удар, отпращайки няколко топки в тълпата.

Финалът бе за Hot Legs, Sailing и Love Train. „В този момент, той сякаш напълно се отдръпва от сериозността и настана моментът, когато публиката сякаш получи разрешение да се забавлява без претенции – с танц, с ритъм, с хумор“, коментира очевидец на събитието.

Love Train бе придружена от балони, като финал на празника, минал през цялата 65-годишна кариера на Род Стюарт. Самият той демонстрира завидна физическа форма. Два часа не спря да тича по сцената, като смени няколко различни костюма.

Род Стюарт е роден в Лондон на 10 януари 1945 г. Има над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света. Той е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до ар ен би и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му, посочват организаторите на концерта от Fest Team. Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, „Грами“ за жива легенда и рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи. През 2024 г. издаде своя 33-и студиен албум – Swing Fever, съвместен проект с пианиста Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records).

Снимки: Fest Team/БТА

Редактор: Иван Петров