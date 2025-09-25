Първото световно първенство по футбол, което ще се проведе на територията на три държави, ще има и три талисмана – по един, който да представя всяка нация, съобщава "Асошиейтед прес". Лосът Мейпъл, ягуарът Заю и белоглавият орел Клъч ще представляват съответно Канада, Мексико и Съединените щати, съобщиха от Международната футболна федерация ФИФА в свое официално изявление в четвъртък.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли и е разширено до 48 отбора – формат, който също за първи път ще бъде видян в действие. Все още всички участници във финалния кръг не са ясни, тъй като в повечето географски зони на света квалификациите продължават.

ФИФА потвърди домакините на Мондиал 2030 и 2034 (ВИДЕО)

"Отборът за 2026-а година току що стана по-голям и по-забавен! Мейпъл, Заю и Клъч са пълни с радост, енергия и дух на единство, точно както самото Световно първенство по футбол“, написа президентът на федерацията - Дажни Инфантино - в своя официален акаунт в Instagram.

"Трите талисмана са в основата на невероятната, забавна атмосфера, която създаваме за този турнир, променящ играта. Те ще спечелят сърцата и ще предизвикат празненства в цяла Северна Америка и по целия свят“, съобщи още Инфантино.

Като част от широка програма за лицензиране на електронни игри под егидата на Световната федерация по футбол, Мейпъл, Заю и Клъч ще бъдат включени в игри и нови платформи за електронни спортове FIFAe.

"Вече мога да си ги представя на детски тениски, футболни легенди, които си дават поздрави с ръка и това е още един дебют на този турнир – участват във видеоигри, играни от милиони по целия свят“, добави Инфантино.

Редактор: Цветисиана Костова