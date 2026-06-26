Мондиал 2026 вече е най-посещаваното Световно първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните.

Най-голямата изненада на деня поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2:1, и така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън мач за титлата, и си осигури място в елиминациите.

Кот д'Ивоар също записа исторически успех като надделя с 2:0 над Кюрасао и за първи път се класира във фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3:1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1:1.

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Турция победи Съединените щати с 3:2, но въпреки това отпадна, докато Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство.

Редактор: Станимира Шикова