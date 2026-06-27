Снимка: БТА
Следващият мач на националите ни е в неделя срещу Украйна
Националният отбор на България по волейбол за мъже постигна четвърта победа в турнира Лига на нациите. В седмия си двубой от надпреварата, игран в Любляна, българите надделяха над Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11) след много оспорвана битка. Това е първи успех за тима над този съперник за последните седем години.
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Възпитаниците на Лоренцо Бленджини, които са световни вицешампиони, заемат девето място в класирането с 11 точки, а Канада е на 15-а позиция със 7.
В тайбрека националите поведоха с 5:1 и въпреки че опонентите им няколко пъти се доближаваха само на точка, успяха да направят няколко успешни атака и в края и да затворят мача.
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Следващият мач на България е в неделя от 14:00 часа срещу Украйна.Редактор: Станимира Шикова
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