Националният отбор по волейбол на България се класира за полуфиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 гейма над САЩ, предаде gong.bg.

► Първият гейм започна равностойно, със силен сервис на американците. След това и двата тима допуснаха по една грешка от сервис, което доведе до резултат 2:2. "Яникте" поведоха с 7:4 след мощна атака през центъра, която проби българската защита. "Лъвовете" обаче отговориха - атака на Атанасов намали изоставането до резултат 7:6. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини показаха инициатива в опит да се върнат в гейма.

Нова точка за България донесе мощната атака на Аспарухов, но САЩ запазиха разлика в резултата - 7:9. Алекс Николов показа уникален блок срещу удар на Габи Гарсия и намали изоставането – 9:10.

САЩ успяха да увеличат преднината си – след неточен удар на Алекс Николов резултатът стана 14:10.

Страхотен Симеон Николов върна България в борбата за гейма. След два невероятни сервиса резултатът стана 18:15. Разликата се запази до 21:18, като двата отбора си разменят точки. САЩ дръпнаха с 24:19.

Българите все пак показаха характер и не се предадоха и намалиха резултата на 24:21 след най-дългото разиграване в мача, но САЩ затвориха първия гейм с 25:21.

►В началото на втория гейм двата тима не успяха да се откъснат до 3:3. За "лъвовете" Алекс Николов и Аспарух Аспарухов се отличиха с впечатляващи атаки, като момчетата поведоха с 6:4 след страхотна пусната топка от Атанасов. Така удържахме преднина и резултатът стана 10:8 след ключова точка на Петков. Ийтън Чамплин изравни за САЩ до 12:12.

Момчетата на Алън Найп излязоха напред и поведоха с 14:13, след като българите допуснаха грешка. САЩ продължиха да играят безгрешно и постепенно увеличиха преднината си до 17:13. Алекс Николов намали изоставането с удар по диагонала за 14:17. След това Аспарух Аспарухов реализира мощно разиграване и резултатът стана 19:16.

САЩ не допуснаха изненада и запазиха контрол до края на гейма. Блокада спря удар на Мартин Атанасов и американците затвориха втората част с 25:19.

► Третата част започна с удар на Грозданов в центъра за 4:2, а след отлично отборно разиграване нашите увеличиха преднината си на 6:2. Илия Петков реализира удар в центъра за 7:5. След това той и Георги Татаров спряха атака на противника с блокада и резултатът стана 8:5 за България.

Играчите на Бленджини продължиха да доминират и увеличиха разликата до 15:9. САЩ успяха да върнат две точки, но Илия Петков реализира нова след блокаут за 16:11. Илия Петков реализира точка в центъра за 18:13, а след това осъществи блокада и България поведе с 19:13.

Българите вдиганаха нивото и след почти безгрешна трета част от двубоя, поведоха с 23:14, а по-късно затвориха третия гейм с 25:17.

► В началото на четвъртия гейм САЩ поведоха с 3:1. "Лъвовете" обаче бързо изравниха до 3:3 след впечатляваща блокада. Алекс Николов проби блокадата и изравни на 5:5, след което двата отбора размениха по точка и резултатът стана 6:6.

България поведе убедително с 10:9 след ново впечатляващо отиграване на Алекс Николов. Отново Алекс Николов донесе точка за България след дълго разиграване и силна атака през центъра, като резултатът стана 13:12. Невероятна точка донесе преднина на България – 17:15. САЩ вдигнаха темпото и изравниха резултата на 19:19 след впечатляващ сервис.

Последва равностойна размяна на точки до 21:21, което обещава напрегнати моменти до края на гейма. България поведе с 24:22 и се доближи само на точка от тайбрека и затвори гейма с 25:22.

► Решителният тайбрек стартира с точка за България, но американците моментално върнаха равенството. Алекс Николов реализира силна атака за 2:1, а веднага след това САЩ отговориха с мощно нападение за 2:2.

Алекс Николов отбеляза силен начален удар, като така донесе преднина на България с 4:2 в тайбрека. Симеон Николов реализира отлична атака и увеличи аванса на България до 5:3, а след страхотна блокада прави резултата 6:3. Отново безпогрешна игра в нападение на Алекс Николов изведе тима напред до 9:5.

По-късно пък неточности в играта на "янките" позволиха на България да ги изпревари с резултат 11:7. Симеон Николов се изяви в ключов момент и донесе ценна точка за България, с която преднината стана 13:10. По-късно американците успяха да стопят част от разликата при 14:13 след успешен видео чалъндж. До крайното 15:13 се стигна след успешна атака на Илия Петков.

На полуфиналите в събота България ще играе срещу Чехия. По-рано днес чехите победиха с 3:1 състава на Иран.

