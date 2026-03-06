След като ви разказахме историята за двете бебета близнаци, изоставени от майка си, десетки зрители зададоха въпроса как може да станат приемни родители.

По закон кандидатите трябва да преминат през официална процедура по одобрение, която продължава около четири месеца. Тя включва различни проверки, както и специализирано обучение, провеждано от социални работници.

Едно от основните изисквания е кандидатите да имат чисто съдебно минало. Освен това, те не трябва да са били лишавани от родителски права или отстранявани от позицията си на приемни родители в миналото.

По време на процедурата социалните служби извършват оценка на условията, в които би живяло детето, както и на готовността на кандидатите да се грижат за него.

След приключване на четиримесечния етап на оценка експертите определят и т.нар. „капацитет“ на приемното семейство - за колко деца може да се грижи и какъв профил на дете би бил подходящ.

Така институциите решават дали кандидатът или семейството може да бъдат вписани като приемни родители и при какви условия да поемат грижата за дете.

Редактор: Ралица Атанасова