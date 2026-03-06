Писма от хора, желаещи да отворят дома си за 9-месечните близнаци, продължават да пристигат в редакционната поща на NOVA и в настоящия дом на бебетата – Националната кардиологична болница.

Биологичната майка на децата е безработна и живее в малко жилище. Тя споделя, че се надява един ден да заживее с всички свои деца - общо седем, включително три двойки близнаци.

Майката на близнаците, намерили приемен дом: Лъжа е, че съм ги изоставила

До дни най-малките ще бъдат в своя общ приемен дом. Изпълнителният директор на Националната кардиологична болница д-р Красимир Джинсов обясни, че преместването им се бави, защото бебета са настинали и имат хрема. Затова от болницата са взели решение да ограничат публичните им изяви.

Междувременно вълната от съпричастност на дарители, които искат да помогнат на приемното семейство с най-необходимото за отглеждането на бебетата, не стихва. Д-р Джинсов призова всички желаещи да съдействат, да се обръщат към социалните служби.

