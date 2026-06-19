Известната иранска певица Парасту Ахмади е осъдена на бой с камшици, след като е изнесла онлайн концерт без хиджаб (забрадка), предаде ДПА, позовавайки се на новинарския портал Емтедад.

Ахмади и осем членове на нейната група и продуцентския екип са осъдени от наказателен съд в провинция Кум на 74 удара с камшик и им е наложена забрана за две години да пътуват и работят. Присъдата подлежи на обжалване, допълва ДПА.

В съдебното решение се посочва, че групата е разпространявала "вулгарно и аморално съдържание" в интернет.

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През декември 2024 г. Парасту Ахмади излъчва на живо в You tube концерт с групата си от крайпътен хан, с което нарушава няколко закона в Иран. Публичните изяви на певици са забранени в ислямската република, а Ахмади освен това се е изявила без хиджаб и с рокля. Записът от концерта към момента има почти 3 милиона гледания в платформата.

Протестите на иранските жени срещу строгите ислямски закони в страната се засилиха през последните години. През 2022 г. тълпи излязоха по улиците под лозунга "Жена, живот, свобода", за да протестират срещу репресивната политика. Демонстрациите бяха жестоко потушени, но много жени в големите градове все още нарушават ислямските правила за облекло в знак на протест и самоопределяне.

Редактор: Цветина Петрова