Видео на протестираща жена с окървавено лице по време на протести в Боруджерд, провинция Лорестан, обиколи света и стана символ на бунта в Иран.

В кадрите тя казва: „Не се страхувам, мъртва съм от 47 години“, визирайки периода след Ислямската революция в Иран през 1979 г. Tой е описван като време на потисничество, символизирайки неподчинение и безстрашна позиция срещу режима.

Иран заплаши със смъртно наказание участниците в протестите

За отрицателно време тази фраза стана нарицателно за жените, които заявяват, че няма защо повече да се страхуват от правителството, защото животът им вече е сериозно засегнат, което ги прави безстрашни в борбата им за свобода.

Тя означава дълбоко отчаяние и върховна смелост, при която хората чувстват, че вече са загубили всичко, освобождавайки ги от страх.

Нейната смелост подхранва гласовете на безброй протестиращи, настояващи за свобода. Видеото обиколи света и спечели уважението и съпричастността на хиляди потребители.

Протестите в Иран започнаха на 28–29 декември 2025 г., първоначално предимно в Техеран като реакция на тежка икономическа криза, рекордна инфлация и силно обезценен ирански риал, които направиха основните стоки почти непосилно скъпи за гражданите. Оттам те бързо се разпространиха в повече от 100 града в 31-те провинции, включвайки студенти, търговци и широки слоеве от обществото, като призивите се превърнаха от икономически искания в широки антиправителствени и против режима на Ислямската република, с лозунги за сваляне на властта.

Правителството отвърна с насилствено потушаване, масови арести, интернет цензура, а правозащитни групи съобщават за над 60 загинали, включително случаи на стрелба срещу протестиращи. Вътрешната пропаганда обвинява „външни сили“, докато международната общност и политически фигури изразяват подкрепа за демонстрантите и осъждат репресиите.

Редактор: Цветина Петкова