Режимът в Техеран заплаши със смъртно наказание участниците в палежи и въоръжени сблъсъци със силите за сигурност.

Вече 12-ти ден в столицата Техеран и в други градове има огромни протести. Демонстрантите скандират лозунги за свалянето на върховния лидер аятолах Али Хаменей и връщането на Реза Пахлави - най-големия син на сваления ирански шах.

Това е най-голямото недоволство срещу режима от години насам. То беше провокирано от срива в курса на валутата.

„Ислямската република е създадена с кръвта на няколкостотин хиляди почтени хора и тя няма да отстъпи пред онези, които се занимават с разрушения, нито ще толерира наемници, служещи на чужди сили”, заяви аятолах Али Хаменей.

