При демонстрациите до момента са загинали над 40 души
Иран е спрял интернета в цялата страна, за да попречи на протестите срещу властта. За нулев онлайн трафик съобщават фирми, които следят мрежата в световен мащаб.
Седем жертви при протестите срещу високите цени в Иран
Въпреки тези опити, големи антиправителствени демонстрации се проведоха и в 12-ия ден, откакто избухна масовото недоволство. Държавните медии се опитват да омаловажат протестите и наричат част от протестиращите „наемници“, а синът на покойния шах на Иран призова да има масови демонстрации.
Протестите срещу високите цени в Иран взеха жертви
На места се чуват скандирания в полза на монархията, но не е ясно доколко принцът е разпознаван като лидер от протестиращите. Според хуманитарни организации досега в протестите са загинали повече от 40 души, като най-малко 8 от тях са непълнолетни.Редактор: Станимира Шикова
