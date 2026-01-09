Иран е спрял интернета в цялата страна, за да попречи на протестите срещу властта. За нулев онлайн трафик съобщават фирми, които следят мрежата в световен мащаб.

Седем жертви при протестите срещу високите цени в Иран

Въпреки тези опити, големи антиправителствени демонстрации се проведоха и в 12-ия ден, откакто избухна масовото недоволство. Държавните медии се опитват да омаловажат протестите и наричат част от протестиращите „наемници“, а синът на покойния шах на Иран призова да има масови демонстрации.

Протестите срещу високите цени в Иран взеха жертви

На места се чуват скандирания в полза на монархията, но не е ясно доколко принцът е разпознаван като лидер от протестиращите. Според хуманитарни организации досега в протестите са загинали повече от 40 души, като най-малко 8 от тях са непълнолетни.

Редактор: Станимира Шикова