В няколко ирански града избухнаха сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност. Седем души са загинали – първите смъртни случаи от началото на протестите срещу високите цени.

Демонстрациите започнаха на 28 декември в Техеран, където търговците започнаха стачка срещу високите цени и икономическата стагнация, а оттогава се разпространиха и в други части на страната.

Протести и стачки заляха Иран заради инфлацията и валутната криза

Протестите са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест предизвика вълна от демонстрации в цялата страна. Въпреки това сегашните протести все още не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, колкото онези след смъртта на Амини, която беше задържана заради „неподходящо“ носене на хиджаб.

Иранската информационна агенция „Фарс“ съобщи за двама убити при сблъсъци между силите за сигурност и протестиращи в град Лордеган и трима в Азна, както и 13 ранени служители на реда от хвърлени камъни.

„Някои протестиращи започнаха да хвърлят камъни по административните сгради на града, включително офиса на губернатора на провинцията, джамията, Фондацията на мъчениците, кметството и банките“, съобщи „Фарс“ за Лордеган, добавяйки, че полицията е отговорила със сълзотворен газ. Агенцията съобщи, че сградите са „сериозно повредени“ и че полицията е арестувала няколко души, описани като „водачи“. В Азна „бунтовниците се възползвали от протестното събрание, за да атакуват полицейско управление“.

По време на предишни протестни движения държавните медии наричаха демонстрантите „бунтовници“.

