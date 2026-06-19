75 медици са били заразени с ебола от началото на епидемията в Демократична република Конго, 17 от които са починали, заяви днес високопоставен служител на Световната здравна организация, предаде Ройтерс.

Смята се е, че ебола се е разпространявала от месеци преди епидемията да бъде обявена за първи път от конгоанските власти на 15 май, което означава, че много медици са били изложени на болестта, без да са знаели за нейното съществуване. Дори сега здравни служители казват, че запасите от основни предпазни средства, като ръкавици и маски, са на изчерпване.

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"Това е наистина висока цена, която системата, здравната система, плаща, защото нямаме достатъчно здравни работници в ДР Конго", каза директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер на пресконференция чрез видеовръзка от източната част на централноафриканската държава.

ДР Конго е на едно от последните места по брой здравни работници на глава от населението - около 11 на 10 000 души, според данни на СЗО.

Редактор: Цвета Лазаркова