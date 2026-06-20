Делян Добрев се оттегля от Парламентарната група на ГЕРБ. Той съобщи това на среща с младежката структура на партията в Раковски.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял”, каза Добрев на срещата, на която присъства и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Добрев подчерта, че това са естествени процеси. „В политиката съм от 20 години. 2007 г. станах общински съветник и ми беше дадена възможност в ГЕРБ да стана народен представител. 20 години съм работил за партията. Но идва момент, в който ние, които 20 година вече сме в политиката, трябва да отстъпим място на младите. В ГЕРБ от първия кабинет „Борисов” останахме аз и Влади Горанов, по един или друг начин всички се оттеглиха и дадоха път на следващите”, посочи той.

„Не се разделяме, просто се дава една крачка назад”, заяви Борисов. „Това, което правим в момента, е, за да идват нови хора. За да дойдат, някой трябва да стане от стола, както се казва”, допълни той.

България ще бъде извадена от „сивия списък“ за пране на пари

Председателят на ГЕРБ коментира новината, че България ще бъде извадена от „сивия списък“ за пране на пари. По думите му, заслугите за това са изцяло на кабинета „Желязков”.

„2023 г. България беше вкарана в „сивия списък“ за пране на пари. Групата за финансово действие обяви, че новата оценка на България е приключила и страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е огромен подарък за българския бизнес, защото да си в „сивия списък“ означава, че всеки, който отиде да прави бизнес по света, след като произлиза от държава в „сивия списък“, бива проверяван от А до Я”, каза Борисов.

„В същото време, когато чуждестранен инвеститор каже, че ще инвестира в държава от „сивия списък“, неговите акционери му казват да инвестира в държава, която не е част от списъка”, допълни още той.

Борисов коментира и бюджета на страната. Той заяви, че за една година финансовите агенции са събрали 14 млрд. лева повече и в момента бюджетът е пълен. „Това са оправдания, за да няма реформи. 10-11 години ние сме държали бюджета на излишък”, каза лидерът на ГЕРБ.

„С това мнозинство може да се направи всякаква реформа, да се направи един бюджет и оттам нататък да се върви напред. Ако Радев направи това, което аз направих 2009 г., никой няма да го упрекне. Ще има подкрепа от обществото, че ще регулира публичните финанси”, заяви Борисов.

Председателят на ГЕРБ направи коментар и по отношение на позицията на премиера Румен Радев за пакета санкциите срещу Русия. „Ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза - досега санкциите бяха за 6 месеца, сега те са за 1 година. Пусна димката с руския патриарх и други санкции, които евентуално не би подкрепил, и истинският успех е, че санкциите от 6 месеца станаха на 1 година да се предоговарят, включително и икономическите”, каза Борисов.

Редактор: Ивета Костадинова