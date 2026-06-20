Аз съм за това да се увеличи натискът върху руската страна, тази война да бъде прекратена и да се върнем към международноправния ред и възстановяването на териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” той коментира мотивите на президента Румен Радев срещу 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

По отношение на мотивите за руския патриарх, Ковачев каза: „Учението на Исус Христос не казва, че трябва да се изпращат на кръстоносен поход в съседна държава, също православна, войници и да им се обещава Царството Господне след това. Това е наистина много тежко прегрешение спрямо каноните на тази персона, която в момента се води патриарх”, каза Ковачев.

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„Ние сме благодарни на руските войници, на украинските, на финландските, на полските и на румънските, които участват в освобождението на България. Ние имаме тази благодарност. Но тя не се пренася към всички политически или духовни лидери на една държава и те не могат да бъдат имунизирани с това нещо", коментира Ковачев.

„Умират стотици хиляди души – руснаци, украинци и българи, наши сънародници – за няколко километра на запад или няколко километра на изток. Това трябва да спре. И решенията на Съвета бяха в тази насока – веднага да се спрат военните действия и да има достатъчно силен натиск върху Русия, за да се съгласи на спиране на военните действия”, каза Ковачев.

„Изказването, че няма да даваме помощ на Украйна беше ненужно. Ние и без това не даваме от нашите складове кой знае какво. Нашата индустрия през 2024 г. е продала за 3 милиарда евро оборудване. Имаме тотално голяма нужда от технологиите на Украйна, която тя много бързо развива”, коментира евродепутатът.

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