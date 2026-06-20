Странджанско село с едва 15 жители е на път да се превърне в туристическа забележителност с красива природа и с новата си придобивка – паметник изобразяващ половин отрязана ябълка. След повече от година събиране на средства и изработване на скулптурата село Долно Ябълково вече си има поставен свой символ.

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Скулптурата е от мрамор и е разположена в село Долно Ябълково и е дело на бургаския творец Атанас Стоянов и изобразява половината част на плода. Местните се шегуват, че другото село - Горно Ябълково - могат да поставят другата половина.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Цветина Петрова