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Ябълка във всяка градина и тежаща 1 тон скулптура в центъра на селото
Странджанско село с едва 15 жители е на път да се превърне в туристическа забележителност с красива природа и с новата си придобивка – паметник изобразяващ половин отрязана ябълка. След повече от година събиране на средства и изработване на скулптурата село Долно Ябълково вече си има поставен свой символ.
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Скулптурата е от мрамор и е разположена в село Долно Ябълково и е дело на бургаския творец Атанас Стоянов и изобразява половината част на плода. Местните се шегуват, че другото село - Горно Ябълково - могат да поставят другата половина.
Репортер: Елена Танева
Цялата история гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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