Ще устои ли споразумението в Близкия изток на геополитическите предизвикателства? Темата в студиото на „Твоят ден” коментираха Руслан Трад, журналист и международен анализатор и Пламен Димитров, член на УС на Българско геополитическо дружество.

„Още в ранните часове на тази нощ започнаха сблъсъци между „Хизбула” и израелските сили, след като израелската армия оповести, че ще се увеличи зоната за сигурност - така нарича тази зона, която в момента е под контрол на израелските въоръжени сили. През изминалата нощ, включително тази сутрин, има много сериозна ескалация, включително въздушни удари в Южен Ливан. Основната цел на израелските сили, поне по техни доклади, е град Набатия, който е един от големите градове в южната част на Ливан”, коментира журналистът Руслан Трад.

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„Тук има два въпроса - да кажем, че това е основната причина иранците да кажат, че няма да пътуват за Швейцария. Интересно за мен е първо дали няма да се провали цялото споразумение, тъй като иранците вече заплашиха, че липсата на изтегляне на израелски сили и продължаващата операция в Ливан означава, че за тях няма да е валидно това споразумение”, заяви Трад.

„Вторият въпрос е дали „Хизбула” и прокситата няма да започнат да действат автономно, защото това също е опасност в момента. Има сериозен разрив вътре в Иран и отделно между гвардията и „Хизбула””, допълни международният анализатор. Той коментира още, че „Израел не се чувства длъжен да спазва това споразумение по никакъв начин”.

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„Израел на Нетаняху не е подписал никакво споразумение. Това е парадоксът във въпросния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран - САЩ поемат задължения от името на други държави, в случая Израел, а също така и да прокарат бъдещото финално споразумение през Съвета за сигурност на ООН, където членуват и други държави, без да имат съгласието на тези държави и без те да са положили своя подпис. Струва ми се, че Израел няма да се чувства особено обвързан с този меморандум”, прогнозира Пламен Димитров.

„Единственото сигурно нещо, което разбрахме, е, че предстои в следващите 60 дни да се водят преговори по въпроса за иранската ядрена програма и да се стигне до някакво финално споразумение. Нищо по-определено не знаем. Ясно е, че докато траят тези преговори, Иран се задължава да не прави нищо по своята ядрена програма”, добави той.

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„Това е един от многото неясни моменти в това споразумение, което е подписано. Това са детайли - има една по-обща картина, която произтича от това, че американската външна политика е фокусирана върху личността на Доналд Тръмп. Тръмп е ирационален фактор, трудно предсказуем и от време на време го свалят на земята в реалния свят някои събития, като силно поскъпналия бензин в САЩ, което ще се отрази на междинните избори за Конгрес през есента”, каза още Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова