Американският президент Доналд Тръмп заяви в Truth social, че САЩ очакват "пълно прекратяване на огъня на всички фронтове" между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, написа Тръмп.

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"Пазарите харесват това, което се случва - с цените на петрола, паднали много надолу, а Акциите много нагоре", добави президентът на САЩ, ден след като подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо четиримесечния конфликт с Иран.

Редактор: Цветина Петрова