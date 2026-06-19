Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин.

Петролът поскъпна в началото на днешната търговия



Правителството в Бейрут каза, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат, защото ударите не спират. Мирът в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението със съединените щати. Поради тази несигурност, петролът поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина над 80 долара за барел от сорта „Брент”.

Редактор: Цветина Петрова