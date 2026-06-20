Висши украински представители обявиха, че връщат полски държавни отличия в знак на солидарност с президента на Володимир Зеленски, след като той беше лишен от най-високото отличие на Полша. Решението идва на фона на ново напрежение между двете съюзнически държави заради спорове около историческата роля на Украинската бунтовническа армия (УПА) по време на Втората световна война.

Скандалът избухна, след като Зеленски даде името на УПА на украинско военно подразделение. Организацията е обвинявана за масови убийства на полски цивилни във Волин през периода 1943-1945 г. В отговор полският президент Карол Навроцки отне на украинския държавен глава най-високото отличие в страната Орден на Белия орел.

Полша лиши Зеленски от "Ордена на Белия орел"- най-високото си държавно отличие

В знак на протест украинският външен министър Андрий Сибига, президентският съветник Кирило Буданов и посланикът на Украйна във Варшава Васил Боднар обявиха, че връщат своите полски отличия. Буданов определи действията на Навроцки като „подарък за московския агресор“, а Боднар заяви, че решението е „особено болезнено“ и е насочено срещу целия украински народ.

Полският премиер Доналд Туск също критикува решението на Зеленски да почете УПА, но призова историческите спорове да не разрушават отношенията между двете държави. По думите му украинският президент е уверил Варшава, че не е имал намерение да обиди полския народ.

Полша остава един от най-близките съюзници на Украйна след началото на руската инвазия, като прие стотици хиляди украински бежанци и се превърна в ключов логистичен център за западната военна и хуманитарна помощ за Киев. Въпреки това историческите спорове около събитията във Волин продължават да предизвикват напрежение между двете страни.

Редактор: Ралица Атанасова